Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Pina Picierno si paragona a Giordano Bruno e Galileo: il video virale

sabato 27 giugno 2026
Pina Picierno si paragona a Giordano Bruno e Galileo: il video virale

1' di lettura

Pina Picierno, eurodeputata in uscita dal Partito Democratico, ha annunciato la sua adesione alla costruzione di un nuovo soggetto politico chiamato Spazio pubblico. Nel giustificare la scelta di lasciare il Pd e sfidare il bipolarismo, ha utilizzato paragoni storici audaci e molto discussi.Per spiegare il valore di andare controcorrente, Picierno ha evocato le “avanguardie coraggiose” che hanno cambiato la storia: Copernico, Galileo Galilei, Giordano Bruno e Rosa Parks. "Il mondo è sempre stato cambiato da avanguardie coraggiose che hanno avuto il coraggio di fare quello che era necessario. Copernico, Galileo, Giordano Bruno sono stati pure bruciati ma hanno cambiato il mondo. Rosa Parks non si è alzata dalla sedia", ha dichiarato. Ha poi aggiunto: "Abbiamo noi il coraggio di dire che non ci possiamo limitare a essere arredamento di un campo che non ci vuole perché non pensa quello che pensiamo noi". (Clicca qui per guardare il video)

Schlein, il sondaggio dice: "è finita". Pd a un passo dalla soglia psicologica

"Elly Schlein ha fatto un gran lavoro, il Partito democratico era al 17%, lei lo ha fatto crescere e l'ha tenut...

Un chiaro affondo contro il Partito Democratico, accusato di non lasciare più spazio alle idee riformiste che lei rappresenta. E Il Secolo d'Italia sottolinea alcuni errori storici nelle sue affermazioni: mentre Giordano Bruno fu condannato al rogo, Copernico e Galileo non morirono bruciati. Ma questi a quanto pare sono dettagli nella vis oratoria della Picierno, nuova paladina dell'ennesima scissione a sinistra. 

Pina Picierno e il caso dei finti arruolati a Spazio Pubblico: "Non ho mai aderito. Non utilizzi il mio nome"

Nella giornata di ieri, 16 giugno, i social di Spazio Pubblico - il nuovo movimento fondato da Pina Picierno in seguito ...
tag
pina picierno

Faccia a faccia Giorgio Gori, l'incontro con Elly Schlein: caduta massi nel Pd

Schlein sfascia il Pd: "La deputata che sta per lasciare", una bomba emiliana

A Bruxelles... Lucia Annunziata, la battuta a Picierno e Gualmini: "Cosa mi ha lasciato il '68"

ti potrebbero interessare

Meloni, Pd, M5s, Lega e FI: ecco l'ultimo sondaggio, amara sorpresa per Vannacci

Meloni, Pd, M5s, Lega e FI: ecco l'ultimo sondaggio, amara sorpresa per Vannacci

Giuseppe Conte rompe il silenzio per infangare Meloni: "La regia è di Palazzo Chigi"

Giuseppe Conte rompe il silenzio per infangare Meloni: "La regia è di Palazzo Chigi"

"Salis bollente" fa perdere la testa a Repubblica che ci insulta

"Salis bollente" fa perdere la testa a Repubblica che ci insulta

Nuova legge elettorale pronta ai primi di agosto

Nuova legge elettorale pronta ai primi di agosto

Fausto Carioti