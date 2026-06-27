Pina Picierno si paragona a Giordano Bruno e Galileo: il video virale

Pina Picierno, eurodeputata in uscita dal Partito Democratico, ha annunciato la sua adesione alla costruzione di un nuovo soggetto politico chiamato Spazio pubblico. Nel giustificare la scelta di lasciare il Pd e sfidare il bipolarismo, ha utilizzato paragoni storici audaci e molto discussi.Per spiegare il valore di andare controcorrente, Picierno ha evocato le “avanguardie coraggiose” che hanno cambiato la storia: Copernico, Galileo Galilei, Giordano Bruno e Rosa Parks. "Il mondo è sempre stato cambiato da avanguardie coraggiose che hanno avuto il coraggio di fare quello che era necessario. Copernico, Galileo, Giordano Bruno sono stati pure bruciati ma hanno cambiato il mondo. Rosa Parks non si è alzata dalla sedia", ha dichiarato. Ha poi aggiunto: "Abbiamo noi il coraggio di dire che non ci possiamo limitare a essere arredamento di un campo che non ci vuole perché non pensa quello che pensiamo noi". (Clicca qui per guardare il video)