Giuseppe Conte rompe il silenzio per infangare Meloni: "La regia è di Palazzo Chigi"

Giuseppe Conte dopo un lungo silenzio sul caso Covid ritrova la parola. Ma la ritrova per infangare Giorgia Meloni senza dare risposte alle numerose domande sulla gestione della pandemia. "Siamo ormai in un clima da campagna elettorale, evidentemente hanno individuato in me e nel M5S il pericolo numero uno. E, da palazzo Chigi, è arrivato l'ordine ai fidi solidali che siedono in commissione Covid", afferma il leader 5Stelle Giuseppe Conte, in un'intervista a 'Repubblica'.

"Dal 2021 ho chiarito decine di volte che non mi sono mai occupato di contratti per l'acquisto di mascherine e respiratori, né di quali imprese o professionisti fossero coinvolti. A differenza di Fratelli d'Italia", spiega l'ex premier che aggiunge: "Sono anni che ho dato la mia disponibilità a essere audito, solo che a questa disponibilità non è stato dato alcun seguito. Attendo quindi di sapere la data della mia audizione, perché è in corso un gioco sporco che non posso più permettere. Sono vicende che, da un punto di vista giudiziario, si sono tutte tradotte in un nulla di fatto e che non mi hanno mai nemmeno sfiorato. Eppure FdI continua ad alimentare questo fango diffamatorio". Insomma, siamo alle solite, nessuna risposta concreta sulle questioni di merito.