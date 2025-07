Milano, l'inquilino che ha innescato l'indagine su Beppe Sala: "Eravamo sommersi"

L’indagine riguarda la costruzione dell’Hidden Garden, un edificio di sette piani e oltre 40 appartamenti, sorto al posto di una villetta anni Trenta abbattuta in un cortile circondato da palazzine d’epoca. "Ci sembrava impossibile che nel cortile in cui stava una palazzina di tre piani potesse starcene una da sette", ha dichiarato Malfatti a La Stampa.

Ma quindi è colpa dei grillini o il Pd ha fatto tutto da sé? No, non mi riferisco solo alla sorte di Beppe...

I lavori, durati quattro anni, hanno sconvolto la vita dei residenti: "Abbiamo dovuto subire per quattro anni un cantiere che ha stravolto le nostre vite e la zona in cui abitiamo. C’erano muri che cadevano sotto i nostri occhi, eravamo sommersi dalle polveri", ha aggiunto.I residenti lamentano la perdita di "giuste condizioni di sicurezza e privacy di cui hanno sempre goduto" e difficoltà nell’ottenere informazioni sul progetto: "Gli amministratori dei condomini vicini hanno chiesto l’accesso agli atti, ma i tempi si allungavano ed era difficile ottenere informazioni". La protesta è scattata anche per i rischi legati a una ruspa di 20 metri e 30 tonnellate: "Sotto alla pavimentazione del cortile passano tubature del gas che rischiavano di essere danneggiate". L’imprenditore Andrea Bezziccheri, ora indagato, aveva criticato i residenti per aver bloccato il cantiere. "Ci siamo sempre chiesti come una cosa del genere potesse accadere a Milano – ha concluso Malfatti – prima o poi qualcuno l’avrebbe scoperto".