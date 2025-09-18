Falso invalido fermo al semaforo...

Recidivo e falso invalido. Un 62enne rumeno, senza fissa dimora, è stato denunciato dalla Polizia di Como per esercizio abusivo di mestieri girovaghi. Durante controlli di routine, una volante ha notato l’uomo che, fingendo di essere zoppo, si avvicinava con insistenza alle auto ferme al semaforo rosso, chiedendo denaro in modo fastidioso e aggressivo. Alla vista degli agenti, però, ha improvvisamente iniziato a correre come un vero atleta, tentando di nascondersi tra le macchine in transito. Dopo una fuga nel centro città, è stato poi bloccato e portato in Questura per l’identificazione.



Dalle verifiche sono emersi numerosi precedenti a suo carico: esercizio molesto dell’accattonaggio, furto, ricettazione, lesioni personali, porto di oggetti atti a offendere, violazione di domicilio e invasioni di terreni. Risultano inoltre due condanne per furto, una per danneggiamento e una per violenza a pubblico ufficiale. Così è stato emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio italiano.