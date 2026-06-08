Multe, oltre la linea bianca al semaforo? Cambia tutto

Frenare di poco oltre la riga bianca al semaforo non è più sinonimo di multa salatissima. Grazie alle nuove norme del Codice della Strada, le cose cambiano. I dispositivi di rilevamento automatico - i cosiddetti T-Red, le telecamere installate agli incroci semaforici - erano spesso programmati per colpire non soltanto chi attraversava l'incrocio con la luce rossa, ma anche chi si limitava a superare la linea di arresto pur rimanendo fermo prima dell'intersezione. Ecco allora la modifica dell'art. 201 del Codice della strada, che - spiega Brocardi.it - regola la cosiddetta contestazione differita, ovvero la procedura con cui una sanzione viene notificata al domicilio del trasgressore in assenza di un agente che lo abbia fermato direttamente sul luogo dell'infrazione.

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I dispositivi da remoto possono sanzionare in via automatica solo la violazione prevista dall'articolo 146, comma 3, del Codice della Strada. Ossia il passaggio completo con il semaforo rosso. Le sanzioni in questo caso oscillano da un minimo di 167 euro fino a 665 euro, con la decurtazione di 6 punti dalla patente. Fermarsi con le ruote o con parte del veicolo oltre la striscia bianca, senza però impegnare l'incrocio, configura comunque una violazione. Si tratta di quella prevista dall'articolo 146, comma 2 e legata al mancato rispetto della segnaletica orizzontale. La sanzione per questa condotta è più contenuta, compresa tra 42 e 173 euro, con la decurtazione di soli 2 punti dalla patente.

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