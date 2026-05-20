Milano, pestata e stuprata da un nigeriano: l'orrore che scuote la città

Ancora violenza e orrore a Milano. Stavolta il dramma si è consumato nella zona di Lampugnano, dove una donna francese è stata salvata dall’intervento della Polizia Locale mentre stava subendo una violenza sessuale.
L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 maggio. Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe stata aggredita da un uomo di origine nigeriana, risultato poi irregolare sul territorio italiano. Dopo averla colpita e trascinata contro una recinzione, l’uomo avrebbe iniziato ad abusare di lei.
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Provvidenziale l’arrivo degli agenti della Locale, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli. I vigili hanno sorpreso il presunto aggressore mentre la violenza era ancora in corso, intervenendo immediatamente per bloccarlo e mettere in salvo la donna.
L’uomo è stato fermato in flagranza. Restano ancora da chiarire diversi aspetti della vicenda, sui quali stanno lavorando gli investigatori per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
Il grave episodio è stato portato questa mattina all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito come ogni mercoledì in prefettura. A riferire i fatti è stato lo stesso comandante Mirabelli, in un contesto che continua ad alimentare il dibattito sul tema della sicurezza nel capoluogo lombardo.