Milano, pestata e stuprata da un nigeriano: l'orrore che scuote la città

Ancora violenza e orrore a Milano. Stavolta il dramma si è consumato nella zona di Lampugnano, dove una donna francese è stata salvata dall’intervento della Polizia Locale mentre stava subendo una violenza sessuale.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 maggio. Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe stata aggredita da un uomo di origine nigeriana, risultato poi irregolare sul territorio italiano. Dopo averla colpita e trascinata contro una recinzione, l’uomo avrebbe iniziato ad abusare di lei.