Giuseppe Conte all'angolo: M5s, voci su due clamorosi addii (e smentita)

Se a destra il generale Vannacci recluta Laura Ravetto, a sinistra Alessandro Di Battista incontra Virginia Raggi, Chiara Appendino e Ignazio Marino. In un quadro di rapporti politici e personali che si intreccia, oltre che in AVS, anche nel mondo del Movimento 5 stelle e delle sue fratture interne. Il caso riguarda la possibile frana nei pentastellati tra le diverse anime. “Schierarsi” è l’associazione di Di Battista che vede tra le sue socie l’ex-sindaca di Roma, Virginia Raggi. Quest’ultima rifiuta la linea del capo politico Giuseppe Conte e l’asse con Italia Viva e Partito Democratico. Le voci su un cambio di casacca di Di Battista e Appendino, in ogni caso, vengono smentite dall'entourage dell'ex premier.

In una chat, raccontano, il rigetto sarebbe condiviso. Nel gruppo “il Movimento romano” emergono critiche alla gestione capitolina e all’accordo con il centrosinistra in vista del Gualtieri bis, che assegna a Paolo Ferrara l’assessorato allo Sport. Anche Raggi interviene direttamente. Secondo quanto riferito, diversi ex-collaboratori come Enrico Stefano e Alessandra Agnello contestano la linea attuale del Movimento. Raggi cerca uno spazio politico autonomo, anche attraverso il rapporto con Di Battista. L’ex-deputato è in contatto con le ex-sindache di Roma e Torino e con Francesca Albanese.