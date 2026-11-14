92enne ucciso a Milano durante una truffa del falso carabiniere: fermati due egiziani

Un uomo di 92 anni è morto dopo essere stato aggredito nella propria abitazione durante un tentativo di truffa con la tecnica del falso carabiniere, per la vicenda, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo, disposto dalla Procura di Milano, nei confronti di due persone di nazionalità egiziana, accusate di rapina aggravata e omicidio. La vicenda risale allo scorso 27 ottobre, quando l’anziano, che si trovava da solo in casa in zona Porta Romana, è stato trovato a terra in condizioni particolarmente gravi, soccorso e trasportato al Policlinico di Milano, è morto il giorno successivo.

In un primo momento si era ipotizzato che l’uomo fosse caduto in seguito a un malore grazie agli accertamenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile è emersa una realtà ben diversa: il 92enne sarebbe stato vittima di una violenta aggressione nel corso di un tentativo di truffa organizzato utilizzando la tecnica del cosiddetto «finto carabiniere». Un raggiro particolarmente insidioso, attraverso il quale i malviventi si fingono appartenenti alle forze dell’ordine per conquistare la fiducia delle vittime e introdursi nelle loro abitazioni, spesso con il pretesto di dover effettuare controlli o verifiche.

Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di ricostruire quanto accaduto nell’abitazione dell’anziano, portando la Procura a disporre il fermo dei due sospettati, le accuse contestate sono quelle di rapina aggravata e omicidio. Proseguono gli accertamenti degli investigatori per definire ogni aspetto della vicenda e ricostruire con precisione le responsabilità dei fermati. Una vicenda drammatica che riporta l’attenzione sul fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane, sempre più spesso prese di mira da criminali che sfruttano la fiducia e la fragilità delle vittime, arrivando in questo caso a conseguenze tragiche.