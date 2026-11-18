Solidarietà non gradita, quella di Roberto Vannacci. A Rho, popoloso comune alle porte di Milano, gli esponenti locali di Futuro Nazionale hanno deciso di partecipare a una iniziativa organizzata nelle scuole primarie, regalando agli istituti del materiale scolastico.
Il progetto, spiega il Giorno, “aveva come finalità dare un aiuto concreto alle famiglie”. La mossa degli uomini del Generale, però, “non è piaciuta a diversi dirigenti che non hanno dato l’autorizzazione alla consegna. Anche se sui pacchi preparati degli esponenti di FNnon figurava nessun simbolo. Nessun logo del partito. Solo un colorato adesivo che recitava l’innocua scirtta: ‘Buon anno scolastico’”, si legge sul quotidiano.
La provenienza “politica” del bel gesto, pensato come un aiuto per le famiglie in difficoltà, ha evidentemente insospettito i dirigenti di diversi plessi, che hanno cortesemente rifiutato l’offerta vannacciana: “No, grazie, qualsiasi bene accettato dalla scuola deve essere svincolato da attività di partito o iniziative politiche”.
Sempre il Giorno ricorda le parole dell’assessore all’Educazione Paolo Bianchi, secondo il quale gli istituti “hanno piena autonomia decisionale”. Il timore dei dirigenti è che l’iniziativa potesse poi venire rivendicata sui social, trasformandola in propaganda politica.