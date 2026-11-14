Milano dei milionari: in arrivo sempre più contribuenti ma la ricchezza è sempre più concentrata

Milano continua a esercitare un’attrazione irresistibile sui grandi patrimoni : finanza, moda, design, opportunità professionali e un sistema fiscale che negli ultimi anni ha cercato di favorire l’arrivo di contribuenti facoltosi dall’estero stanno trasformando il capoluogo lombardo in una delle destinazioni privilegiate per i super ricchi internazionali. Il fenomeno non sembra arrestarsi, secondo i dati riportati nell’ultimo anno altri 270 grandi patrimoni avrebbero scelto Milano come nuova città di residenza, alimentando una tendenza che sta modificando profondamente il volto economico e sociale della metropoli. Ma dietro il richiamo dei capitali internazionali si nasconde una realtà fatta anche di forti squilibri. Perché mentre cresce il numero delle persone con redditi molto elevati, una parte consistente dei residenti continua a fare i conti con stipendi che faticano a tenere il passo con il costo della vita, affitti sempre più impegnativi e servizi urbani sempre più costosi.

Secondo le elaborazioni sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), relative alle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2024, a Milano 49.238 contribuenti hanno dichiarato redditi superiori ai 120 mila euro. Si tratta di circa il 5% del totale dei contribuenti, una fascia che complessivamente ha dichiarato circa 14 miliardi di euro. In altre parole, una quota molto ristretta dei contribuenti milanesi concentra circa un terzo del reddito complessivamente dichiarato in città. Il confronto storico rende ancora più evidente la trasformazione. Nel 2014 i contribuenti con redditi superiori ai 120 mila euro erano circa 28.780 e dichiaravano complessivamente 8,14 miliardi di euro, in un decennio il loro numero è cresciuto sensibilmente, mentre il reddito dichiarato da questa fascia è aumentato di quasi 6 miliardi. È importante precisare che si parla di redditi dichiarati al fisco e non di patrimoni posseduti. Si tratta quindi di una fotografia della capacità reddituale dei contribuenti, non della ricchezza complessiva accumulata in immobili, investimenti e attività finanziarie.

Tra i fattori che contribuiscono ad attirare i grandi patrimoni c’è anche il regime fiscale agevolato previsto per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dopo un lungo periodo trascorso all’estero. La cosiddetta flat tax per i neo-residenti permette, a determinate condizioni, di sostituire la tassazione ordinaria sui redditi prodotti all’estero con un’imposta annuale fissa.

Una misura pensata per rendere l’Italia più competitiva nella corsa internazionale ai grandi patrimoni. Milano, grazie alla presenza di banche, società finanziarie, studi professionali e importanti gruppi industriali, rappresenta una destinazione particolarmente interessante per chi decide di trasferire la propria residenza. Per molti grandi investitori e imprenditori, Milano rappresenta quindi una combinazione di opportunità economiche, servizi e vantaggi legati alla residenza.

Il boom dei redditi più elevati si inserisce in un contesto nel quale il costo della vita milanese continua a rappresentare una delle principali criticità per famiglie e lavoratori. Il mercato immobiliare è emblematico di questa contraddizione. Da una parte cresce la domanda di abitazioni di lusso, attici, residenze esclusive e immobili di prestigio, sostenuta anche dall’arrivo di compratori internazionali, dall’altra, per molti lavoratori, giovani coppie e famiglie trovare una casa a prezzi sostenibili è diventato sempre più difficile.