“Ieri un bell’incontro alla Moschea Mariam di via Padova con tante cittadine e cittadini per parlare dei problemi e delle soluzioni per Milano”. A dirlo è Lorenzo Pacini, assessore e consigliere del Pd più volte finito al centro della bufera.

Con tanto di foto, il candidato alle primarie come Sindaco di Milano segnala anche “la presenza di gattone bianco tenerissimo e giornalisti Mediaset, ovviamente presenti per raccontare questo grande scoop: ‘i candidati vanno in moschea!’. Ovviamente abbiamo risposto a tutte le loro domande con gentilezza e cortesia. Grazie ai ragazze e le ragazze del gruppo ‘Navigatori del Bene’ per l’invito! A presto!”.

Sui social circolano anche video sul suo intervento. In un passaggio lo si sente arringare: “Da lì che noi dobbiamo ripartire per dare le giuste risposte e far vivere bene le persone. C’è un problema in più, che tante di queste persone che soffrono e subiscono queste condizioni economiche, spesso oppressive, non hanno neanche voce, perché non possono votare”.

Pacini era già stato al centro dello scandalo dopo aver giustificato i violenti scontri a Milano. “A tutti i ragazzi che avete subito pestaggi da parte delle forze dell’ordine massima solidarietà e vicinanza. Siamo con voi, è molto importante continuare a resistere e lottare perché questa democrazia appartiene a noi, questo Paese appartiene ai suoi studenti e alla sua classe lavoratrice”, erano state le sue parole.