Elly Schlein in trappola a Milano: metà Pd non sta con i suoi

Mettiamola cosi. Il Pd milanese si ritrova nella paradossale situazione di avere 3 candidati potenziali per le primarie (Pierfrancesco Majorino, Anna Scavuzzo e Lorenzo Pacini), ma più del 50% degli assessori della giunta Sala, dei consiglieri comunali e municipali, per non dire dei presidenti di circoscrizione, stanno con Mario Calabresi, cioè con il candidato non iscritto al Pd, quindi non indicato ufficialmente dal partito. Beh, se qualcuno voleva complicare ulteriormente la vita politica alla segretaria dei dem, Elly Schlein, c’è riuscito perfettamente. Anzi, meglio sarebbe usare il plurale (sono riusciti...), dato che il cortocircuito investe tutto il partito milanese, finito dentro a una guerra per bande combattuta a colpi di slogan e iniziative popolari, raduni e serate a tema dove l’esercizio principale sembra esser quello di smontare quanto fatto dalla giunta Sala.

Quindi saranno le primarie a sciogliere tutti questi nodi, consegnando alla città il nome del candidato sindaco del centrosinistra per le comunali del prossimo anno? Sul metodo sembrano esserci pochi dubbi, essendo l’unica uscita di sicurezza per il Pd e per la stessa Schlein. Quelle che restano avvolte nell’ombra sono la data in cui verranno aperti i gazebo per far esprimere le preferenze degli elettori del centrosinistra e le regole del gioco, ovvero chi potrà prendervi parte e quali condizioni. Quest’ultimi sembrano dettagli, ma visto il quadro milanese, 3 candidati organici al partito e un battitore libero dato per favorito, rischiano di trasformarsi nei fattore determinante.

Giusto qualche giorno fa la Schlein, in trasferta nel capoluogo lombardo, ha provato a sciogliere il clima milanese sostenendo che la coalizione non farà «più il favore alle destre di dividersi, è un impegno che abbiamo preso tutti con i nostri elettori. molto più ciò che ci unisce che quello che ci divide». Per quanto sia lodevole il suo impegno, le posizioni di Giuseppe Conte e Carlo Calenda, tutt’altro che disposti all’unità senza avere una camera di compensazione, non sono certo il segno di un’intesa raggiunta.

Ma al di là dei fraseggi nazionali, sul piano milanese pesano i valori delle forze in campo, visto che Calabresi, sembra esser già in corsia di sorpasso. Sarà per questa ragione che la posizione del Pd nazionale resta favorevole alle primarie. «La segreteria, come sapete, ha proposto di svolgere delle primarie qui a Milano e ci sono già molte valide figure che si stanno proponendo. la posizione che anche il nazionale condivide», ha spiegato la Schlein nei giorni scorsi. Tutto chiaro, dunque? In linea teorica sì, ma se si scende nel concreto pare proprio di no. Elly, in tutte queste settimane, sollecitata dai tanti messaggi che le arrivano da Milano, ha parlato con Majorino, ma non ha stabilito un contatto diretto con Calabresi. E basterebbe già questo a rendere plasticamente l’idea della difficoltà in cui si trova la Schlein, stretta nella morsa dei tre potenziali candidati del Pd bloccati dall’esterno.

Modesto flashback. Nel 2016, con il 42% dei voti, Giuseppe Sala vinse le primarie del centrosinistra, a Milano. Lo stacco dai competitor fu netto: Francesca Balzani ottenne il 34%, Pierfrancesco Majorino si fermò al 23%. Antonio Iannetta allo 0,7%. A distanza di dieci anni la Schlein vuol rivedere quel film, con Calabresi al posto di Sala? Oppure sceglierà un’altra soluzione? Matteo Renzi, allora, fu l’inventore e il gran sostenitore di Beppe. Il leader di Italia Viva, oggi, ha già dato il suo “voto” a Calabresi, esattamente come ha fatto Carlo Calenda, peraltro in modo ancor più esplicito.

Un centrosinistra senza Iv e Azione, ma anche con i Verdi recalcitranti nei confronti di Mario Pio, rischia grosso alle urne, e non solo a Milano. Matteo, sabato prossimo, sarà nel capoluogo lombardo per l’assemblea Nazionale di Italia Viva, al teatro Elfo Puccini. E chissà cosa avrà da dire...