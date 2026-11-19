Lorenzo Pacini ormai è fuori controllo. Dopo la solidarietà ai violenti di piazza e il comizio in moschea, ecco che il candidato alle primarie come sindaco di Milano ne combina un’altra. Il consigliere del Pd si reca nella scuola occupata dagli studenti. Il suo messaggio su Facebook? “Questa mattina all’occupazione del Liceo Agnesi, in solidarietà agli studenti e le studentesse in protesta contro il costo della vita, il taglio ai fondi per la scuola e contro il riarmo. Siamo con voi”.

Ma ai liceali esorta: “Quando chi governa se ne frega dei giovani, degli studenti, i giovani e gli studenti devono continuare a occupare le scuole perché finché si troveranno i soldi per le armi e non si trovano i soldi per sistemare i vetri della vostra palestra...”.

E ancora: “Finché si troveranno i soldi per occupare la Palestina e aiutare Israele e non si trovano i soldi per sistemare i vostri banchi, dovete occupare”.

Solo qualche giorno fa il 30enne ha tenuto un dibattito alla moschea Mariam di via Padova: “Da lì che noi dobbiamo ripartire per dare le giuste risposte e far vivere bene le persone. C’è un problema in più, che tante di queste persone che soffrono e subiscono queste condizioni economiche, spesso oppressive, non hanno neanche voce, perché non possono votare”.