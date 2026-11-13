Lorenzo Pacini, fango rosso sul presepe: “Quando inizia il periodo natalizio...”

Lorenzo Pacini forse non vincerà le primarie del Pd per diventare il prossimo sindaco di Milano. ma di sicuro sarà ricordato come uno dei peggiori candidati che il Nazareno ha potuto esprimere per il capoluogo lombardo. Dall’elogio all’Unone sovietica alle battutacce sulle vetrine dei negozi spaccate dai maranza per poi passare al divieto di lavoro fino ai 25 anni fino alla caccia al fascista. A questa lunga lista si aggiunge anche l’astio verso una delle ricorrenze natalizie - e cristiane - più amate dagli italiani: il presepe.

Come riporta il Secolo d’Italia, su Threads, la versione di Meta nata in competizione con X di Elon Musk, Pacini ha scritto: “Il periodo natalizio inizia ufficialmente al primo post della Lega che denuncia la censura di un presepe in una scuola a caso di qualche città italiana”. Un’offesa gratuita al partito guidato da Matteo Salvini, che si è sempre speso a difesa delle nostre tradizioni.

Come detto, non è la prima volta che Pacini si rende protagonista di episodi di questo tipo. Sui maranza aveva detto: “Ad Halloween mi travesto da vetrina rotta di una multinazionale della moda per spaventare giornalisti e governo di destra, Perché a quanto pare è il loro incubo peggiore”. E aveva poi spiegato: “A Milano non ci servono 500 militari, ci servono 500 nuovi educatori e educatrici di strada. E stipendi decenti per loro e per tutti”. E il Pd? Si dissocerà dalle battutine del suo candidato?