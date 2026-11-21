Mentre veniva identificato, ha cominciato a insultare e spintonare i carabinieri, arrivando perfino a sputargli addosso. E’ successo la scorsa notte, venerdì 20 novembre, a San Giuliano Milanese, dove i militari della compagnia di San Donato, con il supporto di una squadra del terzo reggimento Lombardia e di due squadre della Cio Emilia Romagna, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area del parco Serenella, di piazza della Vittoria e nelle principali vie cittadine.

L’obiettivo degli agenti dlle forze dell’ordine era quello di contrastare il fenomeno delle bande giovanili e del disagio urbano. Durante i controlli, però, un 41enne marocchino, che stava venendo identificato, ha iniziato ad avere un atteggiamento aggressivo verso i militari, li ha spintonati, offesi ed è arrivato a sputare contro di loro. Per questo il nordafricano è stato arrestato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel corso del servizio sono state anche denunciate una 38enne rumena per furto aggravato e una 48enne ucraina per tentato furto aggravato. Sono stati anche trovati e sequestrati circa dieci grammi di hashish e sono stati segnalati in Prefettura tre ragazzi - due ventenni e un 18enne - per detenzione di stupefacente a uso personale.