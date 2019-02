"Una ragazza sarda, ingegnere e politica, ha lasciato la vita pubblica per andare in un convento di clausura. Incomprensibile ma lodevole. Chi va via da questo pazzo mondo ha sempre ragione", scrive Vittorio Feltri in un post su Twitter. Il direttore di Libero si riferisce alla storia riportata da L'Unione Sarda e ripresa da molti giornali di Simona Ibba, ingegnere di 38 anni, che dopo essere stata assessore del Pd ai servizi sociali di Sardara, in Sardegna, ha deciso di diventare suora di clausura.

Ora Simona vive nel convento di Pennabili, in Romagna. "La notizia è motivo di gioia per tutti, in questi anni si è distinta per le qualità umane e la bontà d'animo", ha commentato il sindaco: "Ha svolto attività sociale al fianco dei più deboli, ora continuerà a farlo in un altro modo, ma sempre in coerenza col suo percorso di vita".