Come mai vanno tutti in Giappone? Marrakech, Sfera Ebbasta e Tony Effe hanno una passione sfrenata per l’Estremo Oriente. Perché?

Aaron Taylor-Johnson ha baciato con grande trasporto il collega Devon Terrell sul set della nuova serie “Enigma Variations”: un bacio gay appassionato tra i personaggi interpretati dai due attori, già diventato virale in rete e guardato in loop dai duomosessuali.

Guillermo Mariotto non si pente e continua a sparlare di Barbara D’Urso grazie anche all’appoggio di Milly Carlucci : “Tutta quell’ipocrisia, tutte quelle cose per glissare la Muti, tutta quella rabbia che si porta da casa perché Pasquale le ha detto di no e perché si è invaghito della Muti. Dai è tutto lì alla fine. Lei insiste a voler fare la conduttrice, non se ne fa una ragione. Ci vuole un po’ più di autoironia, lei non ce l’ha. Si vede che è abituata a comandare lei, ma quando vieni a Ballando devi sapere che è un’arena dove serve un po’ di autoironia.” Se la ritrova sabato, ma seduta vicino a Matano, non a lui.

Selvaggia Lucarelli: “D’Urso parla di brutta tv e accusa Milly, non ricorda il suo terribile Pomeriggio 5?” Per dovere di cronaca, dobbiamo dire che anche Lucarelli è stata ospite di quel “terribile” programma. L’ex giurata dello show di Rai 1 non ama il ruolo da vittima della conduttrice e ora giurata che l’ha sostituita a Ballando con le Stelle. Poi ci va giù pesante: “Il problema è che Barbara D’Urso è antipatica. Lo è in un senso molto ampio del termine. Ha un senso di superiorità, un’altezzosità, una incapacità di rendersi leggera e la capacità di prendersi sempre maledettamente sul serio che rendono difficile lavorare con lei. E avere a che fare con lei fuori dalla tv, anche (La Rocca insegna).”

Ivan Zazzaroni invece ci è rimasto molto male per ciò che ha detto Selvaggia Lucarelli (“Zazzaroni non fa testo perché è tutto pace e amore”) e le ha risposto: “In un lungo articolo nel suo podcast “Vale tutto”, trattando gli argomenti Ballando con le stelle, Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, la mia brillante amica Selvaggia Lucarelli, giudice dimissionaria del programma e attualmente opinionista del GF Vip su Canale 5, scrive “Zazzaroni non fa testo, lui è tutto Peace and Love’.” Inoltre non ha digerito che Mariotto abbia definito lui e Alberto Matano “due che fanno sempre i finti preti.” Lucarelli ha risposto: “Non ho mica detto pirla, ti serve una spruzzata di autoironia.”

Matano alla Vita in Diretta è stato duro: “C’è stato un dissing tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto. Noi possiamo discutere, litigare, non essere d’accordo, ma serve quello che io chiamo codice: il rispetto. Sabato questo rispetto è mancato, me ne dispiace. Ho provato disagio e lo dico pubblicamente.”

Antonella Clerici sarebbe l’ultima persona al mondo interessata a difendere Barbara D’Urso (ci sono dei pregressi), ma è una persona per bene e una grandissima professionista. Il suo garbo è indiscutibile e oggi ha fatto bene a ricordare come si dovrebbe fare televisione.

Fiorello, a La Pennincanza non risparmia qualche frecciata al Ballando con le Stelle e alle sue dinamiche. “Il varietà del sabato sera ha una tradizione incredibile. Oggi, invece… pazienza, è l’evoluzione della specie!”. Ma è soprattutto il riferimento alla celebre frase pronunciata da Milly Carlucci, che aveva definito il cast e i protagonisti della trasmissione una famiglia strappare la battuta più divertente. “La Carlucci ha detto: ‘Siamo una famiglia!’. Sì… la famiglia Addams!”

La gelosetta a Ballando con le Stelle pare essere Simona Ventura che passa a fianco a “Barbarie” con un’aria di superiorità manco fosse Beyoncé senza salutarla, mentre la giurata sembra sorridente e sta parlando.

Milly Carlucci è approdata persino al TG1: “Mi fa un po’ sorridere che sia diventato un caso nazionale…si è trattato di una diatriba tra due membri della famiglia di Ballando, che ognuno a modo proprio si sono infiammati... Però la cosa che c’è da dire, al di là del fatto che Mariotto ha detto e ripetuto che, se per caso le sue frasi hanno costituito un motivo di dispiacere e imbarazzo nei confronti di Barbara, chiedeva scusa, è che lo ha fatto due volte in trasmissione e poi anche oggi da Caterina Balivo. Non c’è mai stata da parte sua l’intenzione di offendere Barbara.” Ma se continua a dire peste e corna? Inoltre per la conduttrice “i panni sporchi si lavano in famiglia.” Siamo nel metaverso.

In occasione del 125° anniversario della fondazione de Il Giornale d’Italia, il Pontefice ha benedetto di cuore il giornale, la redazione e tutti i lettori e, alla domanda del direttore Luca Greco se sarebbe riuscito a fermare le guerre come Leone I aveva fermato Attila, ha risposto di sperarlo, invitando tutti a pregare insieme per la pace. Il Presidente Sergio Mattarella: “Tanti auguri, contribuite alla crescita civile e culturale dell’Italia.” A loro si sono uniti, tra gli altri, il sindaco Beppe Sala, Giorgia Meloni, Marteo Salvini, Guido Crosetto, Gilberto Pichetto Fratin, Luciano Fontana, Arturo Artom e Attilio Fontana per una serata festosa. L’anniversario rappresenta un traguardo significativo per una testata che, nel corso di oltre un secolo, ha attraversato epoche, cambiamenti politici e trasformazioni profonde del panorama editoriale italiano.

Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno: “in questo periodo la tv è un pò troppo urlata. Il mio (The Voice) è un varietà garbato, a me non piacciono gli scontri né fuori né dentro la TV. Sono fatta così.” Va tutto bene, ma non ricorda quando condusse Il Ristorante, un reality trash tra liti e torte in faccia?

Stefano De Martino ha confessato di aver scelto gran parte del cast del prossimo Festival di Sanremo: secondo Il Messaggero ascolteremo anche i brani di Alfa, Elodie, Angelina Mango, Emma Nolde, Mille, i Tamango, i Nu Gena, Gazzelle e Irama.

Giulia Salemi ha svelato i risultati del suo percorso di psicoterapia: “Ho imparato a bastarmi.” Una rinascita che deriva da un’analisi interiore e che ha raccontato con naturalezza a Vanity Fair. Allo stesso tempo una stoccata al suo ex Pierpaolo Pretelli.

Ariana Grande ha ufficializzato il ritorno di fiamma con il fidanzato Ricky Álvarez sul red carpet di Focker in-Law. I due erano stati una coppia dal 2015 al 2016, negli ultimi mesi lui l’avrebbe aiutata a superare un momento di forte difficoltà per la salute.

Fabio Volo, visto a Che Tempo che Fa, ha un nuovo amore: si tratta di Michelle Rivera Hernández che non fa parte del mondo dello spettacolo. Su Instagram condivide contenuti sulla moda. Lui dice: “Questa storia vorrei proteggerla. Innamorarsi a 50 anni ti fa sentire più cretino perché ti scombina tutto e non te l’aspetti.” Volo, nato nel 1972, è padre di Sebastian e Gabriel, rispettivamente di 13 e 11 anni, avuti dalla precedente compagna Jóhanna Maggy Hauksdóttir.

Pierluigi Diaco si è portato il bodyguard a BellaMa. Una guardia giurata è sempre davanti al suo camerino ed è incaricata di controllare fisicamente chi entra e chi esce.

Intanto prosegue l’indagine interna della Rai.

GRANDE FRATELLO

Alessandro Varsi : “Dove stai a Milano?” Megan Ria, eliminata ieri sera: “Dateo”. E lui: “ma chi è Teo?” La gieffina intendeva Piazzale Dateo.

“Avevo questo fidanzato che mi picchiava ferocemente. Non è una cosa recente, ero una ragazza”, ha spiegato Marina La Rosa. ”Ho subito molte violenze, mi lasciava i segni, tornavo a casa e mi inventavo delle scuse con mia madre, dicevo che ero caduta, che mi aveva graffiato il gatto, pur di coprire la verità. Lui era possessivo e geloso di cose inesistenti.” La regia del Grande Fratello ha deciso di interrompere il racconto su questa frase: “Una volta ha fatto una cosa ancora più forte, all’ennesima lite lui…” Avrebbe cercato di investirla.

Andreas Muller dopo aver visto il video in cui sua moglie Veronica Peparini si mostra gelosa e dà della giocatrice a Marina La Rosa: “Mancava una carezza. Poteva dire è una giocatrice fortissima ma io li seguo da casa e in quell’amicizia non c’è niente di male. Stimo mio marito, così come stimo Marina. Fine.” Le parole di Veronica non solo incrineranno il rapporto tra Marina (che ama Veronica!) e Andreas, ma rischia di indebolire anche lui.

Marina La Rosa: “Non sono tanto i social, onestamente passare per zoccola è too much. Del giudizio degli altri non me ne frega niente, ma che Veronica possa avere anche un minimo dubbio non mi fa piacere. Poteva dire: ‘Io sono gelosa ma Marina è una mia amica e sono tranquilla’.” Poi Varsi: “ci sei rimasta male mari?” E lei: “sì è l’unica cosa in questo gioco in cui ci sono rimasta male.” Bello il commento di Cesara Buonamici: “È sempre tutto ridotto ai minimi termini. Se due litigano è per gelosia. Se due vanno d’accordo deve esserci per forza qualcosa sotto. Ma noi esseri umani siamo molto altro.”

Si dice che Veronica Peparini non è gelosa, ma ha visto da fuori che Federica è vista bene più di Marina e per gioco voleva spingere il marito dall altra parte (dove fanno addirittura fancam). La vera giocatrice è lei.

Federica Morello, la ‘’vannacciana femminista’ che dall’ inizio ha nominato solo donne e vuole passare per l’esclusa e fare pena al pubblico, cita le quasi 20 mila donne di Sanremo Donna per difendersi dalle critiche. Il gruppo l’ha fondato sua madre, secondo La Stampa. Il numero delle iscritte fa scena, ma la domanda è semplice: quali iniziative ha organizzato Federica in prima persona? Nessuna.

Sempre la Morello, la fatina delle torte, stava partendo col suo vittimismo su una battuta di Marina La Ross per iniziare con la ‘tiritera’ che “Marina é cattiva e le fa le battute cattive tutto il giorno contro” e Varsi ha radrizzato Federica dicendole: “Comunque pure a me Marina fa le battute, é ironia.” E Roncaccia asfalta Federica versione Calimero: “Continui a ripetere sto da sola ma il tuo gruppo ce lo avevi Moreno e Danto. Poi ti sei accodata ad Alex e Jonathan e sono tutti usciti quindi non è che sei da sola é che gli altri sono usciti.”

A tarda notte scopriamo chi è al televoto. In quanto Vip più votata al televoto flash, Federica Morello è chiamata a fare il nome del collega che andrà dritto al televoto che decreterà la prossima eliminazione. La scelta cade su Piera Meloni, che ieri sera ha ricevuto la visita della mamma. Con loro Alessandro Varsi.