La posizione costituisce uno dei principali elementi di interesse dell’Hotel Belleclaire. L’Upper West Side è una zona di Manhattan nella quale il ritmo metropolitano assume sfumature diverse rispetto alle aree più intensamente commerciali e turistiche della città. Qui i viali alberati, i negozi di quartiere e gli edifici residenziali convivono con importanti istituzioni culturali, offrendo un punto di osservazione privilegiato sulla vita quotidiana newyorkese.

A breve distanza si trova Central Park, uno dei simboli più riconoscibili della città, con i suoi percorsi pedonali, i prati, i laghi e gli spazi dedicati allo sport e al tempo libero. Poco lontano si trova anche il Riverside Park, affacciato sul fiume Hudson, ideale per passeggiate e momenti di tranquillità lontano dal traffico.

Per gli appassionati di cultura, il quartiere offre un accesso agevole all’American Museum of Natural History, al Lincoln Center, al Metropolitan Museum of Art e al Guggenheim Museum. Il Belleclaire si inserisce così in un contesto capace di soddisfare sia chi visita New York per la prima volta sia chi desidera scoprirne una dimensione meno immediatamente legata alle immagini più celebri della metropoli.

Nel caso del Belleclaire, si traduce nella valorizzazione di una storia architettonica riconoscibile, affiancata da servizi che rispondono alle necessità del turismo contemporaneo in un mercato alberghiero come quello di New York, caratterizzato da un’offerta estremamente diversificata e da una forte competizione, la capacità di distinguersi attraverso la storia, l’identità e la posizione che assume un valore particolare. L’Hotel Belleclaire punta proprio su questa combinazione: un edificio dei primi del Novecento, un patrimonio architettonico riconosciuto, ambienti aggiornati e una collocazione che consente di esplorare Manhattan senza rinunciare al carattere di un quartiere dalla forte identità residenziale.

Situato all’interno dell’hotel il cocktail lounge offre un’atmosfera unica e raffinata sotto un suggestivo skylight. Il locale accoglie i propri ospiti in un ambiente di classe, dominato da un bancone in marmo. Il menu propone cocktail originali e ricercati, affiancati da una curata selezione di vini e birre. Un’esperienza imperdibile per vivere appieno il fascino e l’ospitalità del Belleclaire. L’hotel ha arricchito la propria offerta ospitando la rinomata panetteria e caffè francese a conduzione familiare Mille-Feuille.

Il nuovo punto vendita accoglie quotidianamente non soltanto i clienti della struttura alberghiera per colazione, ma anche i visitatori del quartiere durante il giorno. All’interno della vetrina è possibile trovare specialità artigianali come croissant al burro, pain au chocolat e brioche. Per accompagnare i prodotti da forno vengono serviti il caffè La Colombe e il tè Harney & Sons. In prossimità a sei e teatri, il Belleclaire offre una prospettiva particolare sulla città: quella di una New York che non coincide esclusivamente con i grattacieli di Midtown o con le grandi piazze frequentate dai visitatori, ma si lascia scoprire anche attraverso le strade dei suoi quartieri. È in questo equilibrio tra passato e presente, tra dimensione urbana e comfort, che l’hotel costruisce la propria identità, proponendosi come una base per vivere Manhattan attraverso i suoi luoghi simbolici e, allo stesso tempo, attraverso la quotidianità di una delle sue aree più caratteristiche.

L’hotel fa parte della catena Small Luxury Hotels of the World (SLH), un’esclusiva selezione di oltre 500 alberghi indipendenti e di lusso situati in più di 90 Paesi. Ogni struttura si distingue per il carattere unico, il design ricercato e l’elevata attenzione ai dettagli, offrendo un’esperienza autentica e ben radicata nel territorio in boutique hotel e dimore storiche dove il servizio è altamente personalizzato e si rivolge a un pubblico raffinato alla ricerca di charme, privacy ed eccellenza nell’ospitalità.