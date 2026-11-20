Milano continua a ridisegnare la propria geografia del gusto e in zona Sempione, esattamente in via Ezio Biondi, si affaccia una nuova e raffinata insegna destinata a lasciare il segno nella scena gastronomica meneghina: Belle Donne Ristorante, il nuovo progetto firmato da Emiliano Fontani che rappresenta l’elegante evoluzione del già noto Belle Donne Bistrot di via Tortona. Si tratta di un manifesto di stile e convivialità che abbraccia una formula completa e fluida, pensata per essere vissuta senza interruzioni dalla cena fino al dopocena, fondendo sapientemente alta cucina, un’atmosfera da piano bar sofisticato e un vivace accompagnamento musicale che sa di bohémien contemporaneo.

Varcare la soglia di questo indirizzo significa immergersi in uno spazio dove l’estetica dialoga con il palato: luci soffuse, calde tonalità avvolgenti e arredi dal sapore vintage ma rigorosamente eleganti fanno da cornice a pareti decorate con fotografie in bianco e nero che immortalano donne a tavola, tra sorrisi genuini e frammenti di pura condivisione. È un ritorno al piacere della convivialità italiana più autentica, quella che sa rallentare il tempo e trasformare il pasto in un’esperienza multisensoriale dove il cibo incontra l’arte dell’intrattenimento e il fine settimana si apre persino al rito del pranzo, ideale per ritrovarsi a tavola con calma.

Al centro di questa visione si erge fieramente la cucina italiana, interpretata con una proposta trasversale che attinge a piene mani dalle ricette e dai sapori della tradizione per rileggerli con una sensibilità moderna e contemporanea, capace di rivolgersi a un pubblico ampio ma esigente attraverso piatti riconoscibili, generosi e mai banali, che oscillano abilmente tra terra e mare.

L’esperienza gastronomica prende il via con una sezione dedicata alla condivisione e all’accoglienza, dove spiccano proposte golose e curate come il pan brioche con burro salato e acciughe del Cantabrico, l’Arancino allo zafferano con coulis di pomodoro, burrata e basilico e il Tiepido di Mare con calamari, mazzancolle, gambero rosso di Mazara, cozze e julienne di verdura. A completare il percorso iniziale è una ricca selezione di crudi di mare, tra cui il Crudo Belle Donne, un raffinato incontro di scampi, gamberi rossi di Mazara, ostriche, sashimi di tonno e pescato, espressione della qualità e della freschezza della materia prima.

Entrando nel vivo del percorso con i primi piatti, la tradizione culinaria incontra contaminazioni colte e contemporanee negli Gnocchi di patate con scampi, pomodoro, crema di latte e prezzemolo, un piatto che valorizza i sapori delicati del mare attraverso un equilibrio di consistenze e profumi. La milanesità più classica torna invece protagonista con il Risotto alla milanese accompagnato da un ristretto di ossobuco e zafferano, in un omaggio doveroso e impeccabile alle radici saporite del territorio.

La carta prosegue con gli invitanti Pici al ragù bianco di Chianina, erbe aromatiche e parmigiano, gli Spaghetti Belle Donne con calamari, gamberi, cozze, vongole, datterino fresco e basilico, che celebrano la ricchezza del mare attraverso un incontro di ingredienti mediterranei, e il Maccheroncino ai tre pomodori, basilico e burrata, un piatto che esalta la semplicità mediterranea nella sua massima espressione, arricchendola con la cremosità della burrata.

I secondi piatti mantengono intatto questo delicato equilibrio tra le suggestioni del mare e la ricchezza della carne. Tra le proposte di pesce spicca il Bianco del Tirreno, un trancio di pescato alla brace accompagnato da caponata di verdure e crema di sedano rapa, accanto al polpo in doppia cottura con crema di patate, puntarelle e limone, una preparazione che gioca sul contrasto tra consistenze e freschezza. La proposta prosegue con i grandi classici della cucina italiana, come la Cotoletta alla Milanese, e con la Tagliata di scottona alla brace con patate al rosmarino e jus di manzo, dove la qualità della carne incontra il gusto intenso della cottura alla brace.

A definire il carattere del locale non è soltanto la proposta culinaria, ma anche la sua metamorfosi serale: con il passare delle ore, infatti, il ristorante cambia dolcemente ritmo, lasciando spazio al piano bar, alla musica dal vivo e a una drink list d’autore studiata per accompagnare il dopocena o per essere vissuta anche solo per un calice di vino in compagnia, confermando Belle Donne Ristorante come un nuovo indirizzo milanese dedicato alla joie de vivre e al piacere della buona cucina italiana.