Due grandi celebrazioni segnano il calendario dell’ospitalità di lusso a Mauritius per Beachcomber Resorts & Hotels, con protagonisti due indirizzi iconici dell’isola: la riapertura dopo un importante intervento di restyling sostenibile del Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa, che festeggia così i suoi 55 anni, e il venticinquesimo anniversario del Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, pronto a celebrare un quarto di secolo di eleganza senza tempo il prossimo 21 dicembre 2026.

Lo scorso 16 ottobre 2026, al termine di quattro mesi di lavori, il leggendario Trou aux Biches Beachcomber ha riaperto le sue porte lungo la costa protetta a nord-ovest dell’isola, a poca distanza dal vivace villaggio di Grand Baie e dal campo da golf 18 buche di Mont Choisy Le Golf. Il progetto di rinnovamento è stato concepito per celebrare il 55° anniversario della struttura andando oltre la semplice estetica, in piena sintonia con la natura circostante e con la responsabilità ambientale. Accanto al restyling architettonico, infatti, il resort ha attuato un innovativo intervento di ripascimento della sua celebre spiaggia a mezzaluna, impiegando tecnologie green d’avanguardia per garantire la resilienza a lungo termine del litorale. Anche gli interni sono stati ripensati per dialogare con il paesaggio: le Beachfront Suite, le Beachfront Senior Suite con piscina e le Tropical Junior e Family Suite immerse nei giardini secolari puntano ora sulla luce naturale, arredi d’ispirazione vintage, tessuti tropicali contemporanei e opere di artisti locali. Sul fronte gastronomico, il ristorante principale L’Oasis è stato ampliato fino a 450 coperti (di cui 100 all’aperto) con materiali naturali come corda e rattan, una scenografica installazione a nido che sale da un mosaico raffigurante la rosa dei venti fino al lucernario e un nuovo angolo gourmet per colazioni tardive e pause dolci; a ciò si aggiungono il bar rinnovato con poltrone cocoon e intrattenimento musicale, e il restyling de La Caravelle, con una cucina creativa vista tramonto, e de Il Corallo, reinterpretato nello stile delle trattorie italiane.

Completa il quadro la nuova Beachcomber Boutique in versione concept store vintage-chic, dove degustare tè, biscotti in edizione limitata e aromi di caffè. Se a nord-ovest si guarda al futuro attraverso il rinnovamento, sulla costa sud-occidentale dell’isola l’atmosfera è tutta dedicata alla memoria e alla celebrazione per i 25 anni del Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa. Incastonato tra i venti ettari di giardini tropicali, gli oltre otto chilometri di laguna turchese e l’imponente profilo della montagna di Le Morne, sito patrimonio dell’UNESCO, questo resort dall’animo Zen e dal fascino coloniale taglia il traguardo del quarto di secolo il 21 dicembre 2026, proprio nel momento in cui la fioritura degli alberi di flamboyant annuncia le festività natalizie. Il clou dei festeggiamenti sarà la cena di gala del 21 dicembre presso il ristorante L’Harmonie, ispirata al tema “Le mille e una notte” in omaggio a Dina Arobi, l’antico nome arabo dell’isola da cui deriva quello del resort. L’anniversario è però scandito da un ricco calendario di esperienze sensoriali già avviate: dal rituale di benvenuto con il mocktail “Silver Horizon” a base di citronella, zenzero, ananas, miele e limone, al cocktail “Imperial Jubilee” con litchi, sciroppo di rose e champagne servito al Mahogany Bar, fino al dessert celebrativo creato dagli chef, composto da profiteroles croccanti con gelato alla pralina rosa e salsa al cioccolato bianco nei colori granato e bianco dell’hotel.

Anche la Beachcomber Spa partecipa all’evento con il percorso “25 Years of Care”, articolato nei rituali “25 Breaths”, “Moment 25” ed “Eternity 25” tra massaggi, respirazione consapevole e yoga al tramonto. Al centro di questo traguardo ci sono soprattutto gli “Artigiani”, come vengono chiamati i collaboratori del gruppo, molti dei quali presenti fin dall’apertura nel 2001: a loro sono dedicati la cerimonia di premiazione con i riconoscimenti “Master of Craft – 25 Years Excellence”, “Rising Talent” e “Cultural Heritage Keeper”, il documentario “25 anni di storie umane”, l’iniziativa di formazione interna “Pass the skill” e la cena di gala “Senti la felicità che regali”, a testimonianza di come l’eccellenza dell’ospitalità mauriziana nasca dall’unione tra la bellezza dei luoghi e il valore delle persone che li animano ogni giorno.