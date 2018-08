Sull'arrivo della deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione questo sito si era già dedicato con doverosa attenzione. La miss molisana, astro nascente di Forza Italia, ha portato una ventata di bellezza ed eleganza a Montecitorio, come non accadeva da anni. Una ventata che ha esaltato anche il mitico paparazzo Umberto Pizzi sul Fatto quotidiano, e la relativa redazione, che in una didascalia riporta: "Pensavamo fosse difficile, nelle istituzioni, andare oltre le forme statuarie della Minetti: ecco invece Annaelsa Tartaglione, miss Molise".

E l'occhio attento dell'esperto fotografo ha scovato un dettaglio sulla deputata: lo sfondo del suo cellulare, con un monumentale corpo femminile in bikini steso in spiaggia. Di chi sarà? Qualche indizio osservando la parlamentare c'è, ma è solo un sospetto.