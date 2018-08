Per l'ex ministro Antonio Di Pietro è un periodaccio che non accenna a finire. L'estate per lui era già cominciata malissimo, visto che gli hanno tagliato il vitalizio da 6.462 a 4.866 euro, dopo aver passato 11 anni in Parlamento come leader dell'Italia dei valori. Come scrive l'Espresso, i guai sono andati avanti coinvolgendo il figlio Cristiano, che ha concluso la sua carriera politica a carte bollate con la regione Molise. L'ex consigliere regionale, oggi 43enne, ha ricevuto un'intimazione a restituire alla Regione 4.399,45 euro per un patrocinio legale che la Regione aveva concesso, e quindi liquidato, quando Cristiano Di Pietro era vicepresidente. Secondo la Corte dei conti però non era dovuto. Lui ovviamente non è d'accordo ed è partito il contenzioso.