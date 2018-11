Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, tra i più importanti del mondo per le ricerche svolte con un gruppo di collaboratori eccellenti, ha compiuto novanta anni, e gli faccio personalmente tanti auguri, felicitandomi con lui per i traguardi raggiunti non solo in campo professionale, ma anche per aver resistito tanto tempo nel complicato mondo della scienza. Talvolta bisogna rendere omaggio non soltanto ai personaggi dello spettacolo, televisivi e similari: occorre togliersi il cappello pure dinanzi agli studiosi, cioè a coloro che non si dedicano ai settori ludici, uomini che ci evitano sofferenze fisiche e morali e si adoperano per allungarci la vita, o quantomeno a rendercela meno pesante. Ecco.

Garattini ha consacrato la sua esistenza a noi poveri miserabili pieni di acciacchi e ci ha insegnato a non farci ingannare da falsi miti farmacologici.

Il suo istituto, pur essendo nato e cresciuto a Bergamo, è diventato internazionale e gode di una grande fama. È una specie di tempio del sapere nel quale lavorano ricercatori di alto livello, capaci di trovare soluzioni definitive alle sofferenze della gente, alla quale preme la salute solo allorché rischia di perderla. Garattini è un signore di tutto rispetto. Io lo conosco da parecchi decenni e non posso che lodarlo. D' altronde la sua biografia è spettacolare. Egli compie studi tecnici e diventa perito.

All'epoca i diplomati di quella che nella mia città era una scuola di serie B, si fa per dire, e definita Esperia, non poteva avere accesso alla facoltà di medicina. Eppure Silvio, testa dura, non si rassegnò e in un annetto di impegno scolastico non indifferente, ottenne spaccandosi di fatica la maturità al Liceo scientifico. La prima tappa di un successo formidabile.

Cosicché ebbe la possibilità di iniziare il percorso per diventare medico. E medico fu nel giro di poco tempo, superando brillantemente ogni esame. Un percorso spettacolare. Una volta dottore, Silvio si gettò negli studi più impegnativi rivelandosi un fuoriclasse.

Non so come sia riuscito a svettare, però so che il suo Istituto Mario Negri si è trasformato presto da un tentativo ambizioso in una realtà straordinaria. Esso ha sfornato decine e decine di luminari stimati in tutto il pianeta, e vanta scoperte scientifiche sensazionali. Un miracolo che ha lasciato a bocca aperta, perciò scrivo questo articolo che vuole essere un ringraziamento a Silvio, fautore di un' opera incredibile. Egli ha tagliato il traguardo dei 90 anni e sono lieto di vederlo ancora in forma smagliante come quando, molti lustri orsono, giocava con me al calcio all' oratorio orobico di Borgo Palazzo. Era bravo perfino con i piedi, ma con la testa è andato così lontano che ci ha distaccati. Bravo lui. Grande Garattini.

di Vittorio Feltri