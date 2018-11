Valeria Marini impazzisce per il maschio italiano: "Sono pazzeschi, ecco cosa cerco"

Valeria Marini tesse le lodi dei maschi italiani: non a caso durante la passata edizione di Temptation Island si è intrattenuta con uno spagnolo. Ma la coerenza non è importante. La showgirl è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Sul suo rapporto con i fans: "La vita dell'artista è bella, ma ci sono anche tante difficoltà. Mi reputo una persona fortunata, vivo questa vita con amore, amo condividere i miei successi e le mie emozioni col pubblico. Mi piace regalare sorrisi, mi piace far divertire Ho i miei momenti nebulosi, di malumore, di stress, ma alla fine con la grinta, col sorriso, ce la faccio sempre".

La sua opinione sul maschio italiano: "I maschi italiani sono apprezzati in tutto il mondo, vi ricordo la maglietta di Madonna, gli italiani lo fanno meglio. Per me è ancora così, gli uomini italiani sono i migliori del mondo. Sono galanti, passionali, colti. Noi italiani abbiamo un'umanità in più. Siamo carichi di amore. E' il nostro essere latini". E ancora: "L'italiano è speciale, sia l'uomo che la donna. Noi donne dovremmo essere meno aggressive nei confronti degli uomini, dovremmo lasciargli lo spazio per corteggiarci. Noi italiani non abbiamo idea di quanto l'Italia sia amata e di quanto gli italiani siano amati. Gli uomini italiani sono quotatissimi e anche le donne italiane hanno una marcia in più".