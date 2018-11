Michelle Hunziker, la lettera straziante: "A chi hanno rubato la vita", la denuncia della showgirl

Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Michelle Hunziker ha scritto con grande anticipo una lettera a Babbo Natale. "Caro Babbo Natale, ti scrivo oggi il 25 novembre ad esattamente un mese dal Natale. Oggi il mondo ricorda tutte le donne maltrattate, violentate, distrutte psicologicamente e uccise... tutte quelle donne che nessuno ha ascoltato e a cui è stata rubata la vita. Scrivo a te che solitamente porti lo spirito natalizio e infondi amore, sogni e speranze ai bambini e alle loro famiglie.... ho una richiesta da farti, aiutaci in questa impresa importante: dobbiamo cambiare le cose in tutto e per tutto...". Queste le parole scelte dalla conduttrice per prendere parte alla giornata mondiale indetta dall'Onu. Il pensiero viaggiava su Instagram, dove la Hunziker ha postato una foto del volto su cui era dipinta un'espressione intensa. Michelle, già attiva sul fronte dal 2007 con Doppia Difesa che insieme all’avvocato e ora Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, prova così a sensibilizzare l'opinione pubblica, aiutando anche le vittime di discriminazioni a abusi.

Di seguito, il post di Michelle Hunziker: