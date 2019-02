Vince il centrodestra, staccatissimo il centrosinistra e, sopratutto, crolla in modo imbarazzante il Movimento 5 Stelle. Questo, in estrema sintesi, il verdetto che ci hanno consegnato le urne alle regionali in Sardegna. Secondo crollo per i grillini dopo l'Abruzzo, ancor più impressionante: un calo di queste proporzioni non era stato preventivato neppure da sondaggi. Pentastellati finiti? Forse. O forse no. Qualche dubbio al riguardo sembra averlo Vittorio Feltri, che consegna a Twitter una prima, breve, riflessione: "Il test elettorale sardo può essere ingannevole - premette il direttore di Libero -. Evitiamo conclusioni affrettate. Aspettiamo le europee prima di giudicare", conclude Feltri.

