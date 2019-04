Arriva una verità sconcertante sulla morte del pitone Pito pito che Ilona Staller, in arte Cicciolina, usava nei suoi spettacoli a luci rosse fino a 16 anni fa. Una persona che ha fatto parte dello staff del noto agente di pornoattrici Riccardo Schicchi ha rivelato che a uccidere il pitone non sarebbe stato un topo, come raccontato all'epoca, ma un "uso improprio" da parte della stessa Cicciolina.

A raccogliere l'indiscrezione è l'animalista Lorenzo Croce che avrebbe parlato di persona con la gola profonda: "Secondo quanto mi è stato personalmente raccontato da un personaggio che allora conosceva bene i segreti di quel mondo, il boa quando fu messo nella teca era già morto e solo per quel motivo il topo poté rosicchiare parte del suo corpo, ora purtroppo - dice Croce - è tardi per intraprendere una causa per maltrattamento di animali contro l'attrice o comunque contro chi ha messo in quegli anni a repentaglio la vita del serpente, ma sicuramente è giusto che la verità venga a galla".