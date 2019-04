La Christine Lagarde che non t'aspetti. Il presidente del Fondo Monetario Internazionale, 63 anni, in una intervista a Elle si racconta a 360 gradi: carriera, lavoro, ruolo sociale, vita privata, abitudini curiose. E non risparmia dichiarazioni molto intime. Parlando della polemica sulle donne over 50 che sarebbero poco appetibili, dice: "Mi ha raccontato tutto mio marito, che poi ha dichiarato: 'Mia moglie ha più di 60 anni, mi sa rendere assolutamente felice e io la trovo sublime'. In tanti gli hanno dato ragione".

"Ci tengo a ribadire il concetto alle vostre lettrici: a 50 anni, e anche oltre, si può essere straordinariamente felici, e sotto tutti i punti di vista... mentale, fisico e sessuale", continua la Lagarde. Racconta di tenere molto all'aspetto fisico. Dice di allenare i glutei in ascensore: "Anche durante le riunioni. Soprattutto quando sono interminabili. Appoggio la schiena contro la sedia e contraggo i muscoli. Se mi dicono qualcosa, spiego che mi sto preparando per andare a sciare".

"A Washington", prosegue, "mi alzo alle 5 e fino alle 6 cincischio con la mia bella tazza di tè. Mi sembra di dominare il mondo. Subito dopo, palestra o piscina, nel palazzo dove abito". "In palestra, faccio gli addominali e utilizzo qualche macchina per le braccia, perché dopo i 60 anni, la “tendina” è in agguato, e bisogna impegnarsi a fondo. E mentre pedalo sulla cyclette leggo i dossier".

La Lagarde spiega che Madre Natura è stata generosa con lei: "Diciamo che sono fortunata, perché ho un fisico piuttosto resistente. Sono quarant’anni che non mangio carne, né bianca, né rossa, e quando lavoro non bevo. Durante i pranzi e le cene ufficiali, fingo molto bene. Mi lascio riempire il bicchiere, faccio finta di sentire l’aroma e anche di bere qualche sorso (mima la scena, con una finta deglutizione). Ho smesso di fumare da tanti anni".