"Quando una persona ha attaccato i musulmani in Nuova Zelanda l'intero mondo è caduto per terra… Che tragedia…islamofobia e così via. Ma nello Sri Lanka c'è voluto del tempo per dire che è un attacco di estremisti islamici". Edward Luttwak, intervisto a La Zanzara, su Radio 24, attacca Papa Francesco: "Nello stesso giorno nel nord della Nigeria gli islamici hanno attaccato e ucciso un bel po' di cristiani. E non è stato raccontato e scritto da nessuno. Il Papa fa grandi dichiarazioni quando chiunque viene ucciso ma sui cristiani sta zitto".

E ancora: "Se c'è un attacco contro un gay va in prima pagina, se viene attaccato un povero pensionato tutti se ne fregano. Tutti si mettono a piangere se si tratta di musulmani o altri, mentre le città cristiane vengono attaccate ogni giorno e nessuno dice nulla. Il Papa in primis". Luttwak parla di "vittime privilegiate come i palestinesi, ammazzano centinaia di persone nello Yemen ed è a pagina 32, forse neppure. Deve essere giornalista, gay, musulmano e di sinistra. Se non sei queste cose non conti. Se ti uccidono non se ne parla". Il Papa "è partecipe insieme ai radical chic che hanno creato questa cultura: hanno deciso chi sono le vittime importanti e quelle che non sono importanti. Questo è un Papa anticapitalista e filosocialista, mentre il socialismo è fallito ovunque".