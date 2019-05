Una confessione intima, toccante, quella consegnata da Toto Cutugno nel corso di un'intervista a I Lunatici di Radio 2. Una confessione che vede al centro Al Bano Carrisi. Il cantautore del mitico brano L'italiano, infatti, ha parlato della malattia, del cancro che ha combattuto tempo fa. In primis, un appello alla prevenzione: "Mi rivolgo agli uomini, fate prevenzione. Io mi sentivo una roccia dieci anni fa, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, tre, quattro volte, per andare a fare la pipì. Mi sono confidato con Al Bano e mi ha consigliato un medico. Quel medico che si è accorto, alla prima visita, che non avevo una prostata, ma un melone". Un cancro. Enorme. Fino a quel giorno, Cutugno non aveva fatto alcun controllo. Dunque il cantante ha aggiunto che senza l'aiuto di Al Bano Carrisi non sarebbe riuscito a sopravvivere al tumore: "Il dottore non mi ha fatto uscire dall’ospedale, ha detto subito che era una cosa grave, avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito le metastasi del cancro mi arrivavano ai reni ed ero finito. Il professor Rigatti, il medico che Al Bano mi ha consigliato, mi ha salvato la vita. Io sono, grazie ad Al Bano Carrisi, un miracolato - sottolinea -. Ora sto bene, ogni mese vado a fare i controlli, faccio un po’ fatica a camminare", conclude Toto Cutugno.