"Il governo e Salvini non hanno neanche commentato gli insulti a Carola Rackete. A me di fronte a parole del genere scappa il cazzotto. In questi casi si viene a le mani". E' il raptus di Pierluigi Bersani espresso ieri 1 luglio a In onda su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese. "Il governo e Salvini non hanno neanche commentato gli insulti a Carola Rackete. A me di fronte a parole del genere scappa il cazzotto. In questi casi si viene a le mani".

Pierluigi Bersani, ospite a In Onda, su La7 commenta le ultime vicende sulla Sea Watch e il capitano Carola: "Ho vissuto tutto questo come la rappresentazione di un film di due sovranisti che non vogliono risolvere il problema immigrazione. Non solo la solidarietà diventa un reato ma diventa un reato anche il naufragio. Mi chiedo fino a quando gli italiani si faranno prendere in giro da questa tragicommedia sulla pelle di poveracci".