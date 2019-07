Massimiliano Fedriga, leghista governatore del Friuli Venezia Giulia, incalzato durante In onda da Luca Telese, dichiara: "Multe alle ong sono troppo basse, grazie alle politiche di Matteo Salvini di fermare le ong abbiamo meno 87% arrivi rispetto anno scorso e meno 97% rispetto a due anni fa".

Ieri durante la trasmissione di La7 condotta da Luca Telese e David Parenzo, è intervenuta anche la portavoce della ong Alex sbarcata domenica scorso a Lampedusa. "In Libia c'è una guerra con i bombardamenti", ha detto Alessandra Sciurba, "non c'è nessuna distinzione tra migranti economici e rifugiat", ha detto la ragazza, visibilmente infervorata, "tutte le persone che si mettono in mare dalla Libia non hanno dove altro andare. L'unico modo per fuggire da quella guerra è prendere il mare. Impedirlo è un crimine contro umanità. Stiamo dando soldi e mezzi a dei torturatori. Ai cittadini italiani dovete dire la verità su questo".