Impensabile, ma con discreta probabilità... vero. Si parla dell'ultimo flirt di Diletta Leotta, rivelato da uno scoop di Spy. Da poco tempo tornata single dopo la rottura con Matteo Mammì, la conduttrice di Dazn viene dipinta come la single più ambita dell'estate 2019. Forse, però, non è più single. Nel numero in edicola da venerdì 12 luglio, il rotocalco pubblica in esclusiva le immagini della Leotta in atteggiamenti molto affettuosi con Daniele Scardina. Di chi si tratta? Presto detto: pugile, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi, è soprannominato King Toretto. Nato nella periferia di Milano, oggi vive e si allena a Miami, Florida Stati Uniti. Scardina è amico intimo dei più celebri rapper e trapper milanesi, da Fedez a Sfera Ebbasta, da Marracash a Gué Pequegno. Sarebbe stato proprio quest'ultimo a presentare Diletta Leotta a King Toretto. I due, nelle foto pubblicate da Spy, passeggiano abbracciati teneramente. Nel caso, si tratterebbe di uno dei flirt più impensabili dell'anno...