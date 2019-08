Diletta Leotta sembra davvero non trovare riposo in queste calde vacanze estive. Dopo i vari avvistamenti su Yacht e barche a vela, tra presunti flirt e "siamo solo colleghi", in queste ore la Leotta, in vacanza in Sicilia, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che fa venir voglia di prenotare immediatamente un aereo. In calce al post l'invito esplicito, rigorosamente in dialetto siciliano: "Cu voli puisia vinissi’n Sicilia".

Nella foto, la bella conduttrice di Dazn, siede con altre 4 meravigliose amiche, tra le quali Rossella Fiamingo, sulla spiaggetta di un motoscafo...uno scatto da vere pin-up. Le 5 fanciulle quasi sirene, quasi dee, hanno fatto in poche ore incetta di cuoricini rossi. Ma la foto, scattata nella baia Arcile Brucoli, come prevedibile, ha dato anche il la ai più bizzarri commenti. "L'odore della..... si sente pure dal cellulare", si legge, e ancora: "Un giro su sta barca poi posso pure morire felice".