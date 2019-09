Fuori dal Coro, Mario Giordano torna in tv: scoop scomodi contro il Pd

Mario Giordano torna a ruggire, ad arrabbiarsi, a denunciare. Torna Fuori dal coro, l'appuntamento di prima serata con il talk animato da Mario Giordano. Messa in onda della prima puntata di stagione programmata per mercoledì 11 settembre, ore 21.30, su Rete 4. Alcuni fra i temi che saranno affrontati nella prima puntata della stagione sono stati anticipati dallo stesso giornalista in un video caricato su Mediaset Play nella striscia Fuori dal coro Trend.

Si ripartirà con alcuni temi che sono veri e propri cavalli di battaglia del programma: l'economia in deficit, l'immigrazione, le pensioni e i vitalizi; per parlare di attualità politica ed economica arriverà un ospite speciale, pronto a rivelare i segreti di palazzo e a fare chiarezza sulla nuova intesa giallorossa. Per quanto riguarda la cronaca, spazio all'inchiesta Angeli e Demoni e al caso di Bibbiano, "un grandissimo scandalo, ladri di bambini è l'accusa: mamme e papà a cui sarebbero stati sottratti figli, sottoposti a pressioni incredibili". Durante la puntata verranno trasmessi documenti esclusivi, in risposta a chi quest'estate chiedeva si parlasse maggiormente della vicenda.

