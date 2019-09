Elsa Fornero a Tagadà commenta l'intervista di Luigi Di Maio a Di Martedì: "L'ho trovata disarmante per la scarsa conoscenza dei problemi e per la totale assenza di coerenza perché ha detto molte cose che sono il contrario di ciò che ha detto come ministro: un po' di sfacciataggine e una notevole dose di ignoranza. Non è necessario essere laureati, però conoscere in politica dovrebbe servire.

Ad esempio, io sono convinta che Di Maio non abbia chiaro il meccanismo delle pensioni: parla di equilibri e di diritti senza capire le implicazioni di queste garanzie. Se spiegassimo ai giovani molto meno fortunati, e magari molto più preparati, di Di Maio che quelle pensioni dovranno pagare loro, forse anche il ministro potrebbe cambiare.