"Se Mario Giordano crede alla fata turchina e agli asini che volano allora crede anche al centrodestra unito". Alessia Morani, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, si scontra con il giornalista in diretta sul futuro di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. "L'immagine del centrodestra in Umbria è un'immagine di facciata", attacca la sottosegretaria allo Sviluppo Economico del Partito democratico, "un'immagine che tenta di convincere gli elettori della possibilità di una scelta unitaria". Ma Giordano ribatte immediatamente: "Sono un sognatore, sono fatto così credo alla Morani e credo anche che la Lombardia sia governata bene", dice ironicamente, "pensi come sono strano. Sono bizzarro".

