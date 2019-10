Mario Giordano rivela: "La lettera a Vittorio Feltri grazie a cui è iniziata la mia carriera"

Mario Giordano deve la sua carriera a Vittorio Feltri. È lo stesso conduttore a raccontare i suoi primi passi nel mondo del giornalismo: "Capii che volevo fare il giornalista già dalle elementari quando mi accorsi di non poter fare l'astronauta perché avevo paura dello spazio - spiega a Il Giornale -. Così mi iscrissi alla scuola di giornalismo di Torino, dopo la quale fui assunto dall'Informazione". Qui Giordano non ebbe una lunga esperienza. Ed ecco che subentrò il direttore di Libero, all'epoca direttore del Giornale: "Scrissi una lettera a Feltri, gli piacque tanto da finire in prima pagina e da permettermi di avere un lavoro all'interno della redazione".