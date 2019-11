Otto e Mezzo, Andrea Scanzi contro Calenda: "Basta usare questo tono da bulletto, voli basso"

Andrea Scanzi contro Carlo Calenda. Lo scontro (se così si può definire) si svolge nello studio di Otto e Mezzo da Lilli Gruber. Qui il giornalista si rivolge all'ex piddino con due domande: "Perché questo tono da bulletto che lei usa con tutti?", ma Scanzi non lascia finire che subito prosegue: "Questa boria l'accetterei da Churchill, ma da lei...voli basso, è un consiglio dato che come ministro non ha fatto di certo miracoli".

La firma del Fatto Quotidiano non lascia scampo a Calenda e prosegue: "Le pensa che in un momento storico in cui Salvini ha purtroppo polarizzato i voti: o con lui o contro di lui, la gente voglia un partitino di centro?". Calenda però non si avventa sulla risposta e, con tutta la pacatezza del mondo, fa parlare la conduttrice che media il dialogo.