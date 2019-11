Sardine, Mattia Santori e il sondaggio di Piazzapulita: "Siamo il principale nemico di Salvini"

"Chi è il principale nemico di Matteo Salvini?". Il sondaggio di Piazzapulita, nella puntata tutta dedicata (o quasi) alle sardine, non poteva che essere scontata: le sardine, appunto. In studio da Corrado Formigli ci sono Mattia Santori, l'organizzatore della prima manifestazione in piazza Maggiore a Bologna, e altri suoi "colleghi" che hanno diffuso il flashmob anti-leghista in tutta Italia. E Santori, da consumato ospite dei talk show, gongola.

"In questo momento non si fa che parlare di noi, abbiamo sollevato e scoperchiato un problema molto più grosso di quanto pensavamo - spiega il 31enne bolognese -. Risvegliando una coscienza anti-populista, anti-sovranista, anti-insulto siamo il principale nemico della strategia politica di Salvini". A quando la candidatura?