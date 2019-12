Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, scrive che "se ciascuno di noi si facesse i ca*** propri non ci sarebbero più neanche le guerre". Un cinguettio, riferito evidentemente a qualcuno, che è stato subito molto commentato. "Eccezionale", scrive uno. "E camperebbe cent'anni", aggiunge qualcuno ricordando un detto popolare. "Esatto", commenta un altro. "Nemmeno i social media, il che non sarebbe un male visto l'aumento dei pirla in scala mondiale", è un'altra considerazione. Ma qualcun altro nota: "Forse, però ci sarebbero anche molte più ingiustizie. Paradossalmente in assenza di guerre avremmo un mondo peggiore". Infine, un po' di ironia: "E' la sceneggiatura di Gandhi 2, avete rotto il ca***?".