Vittorio Sgarbi su Flavio Briatore: "Sapete cosa ci unisce?", scatta la censura

Vittorio Sgarbi ha pubblicato sul suo profilo Twitter una serie di foto che lo ritraggono insieme con Flavio Briatore. "Ci uniscono due cose: il Movimento del fare e ... no, l'altra è meglio non dirla", ironizza il critico d'arte. Ovviamente Sgarbi si riferisce alla passione per le donne.

Briatore aveva deciso di farsi strada in politica con il suo Movimento del Fare. Sul suo profilo Instagram aveva infatti annunciato: "La Fucina delle Idee buone e concrete è in moto. Stiamo lavorando, a servizio del Paese e degli Italiani". E al Foglio aveva detto: "Imprenditori, sindaci e professionisti che hanno realizzato qualcosa nella vita devono mettersi in gioco in prima persona. Per il bene del Paese, per restituire un po’ di quello che hanno ricevuto". Per "far ripartire l’economia, creare lavoro, attrarre investimenti".