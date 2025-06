Juventus, lo sfogo di Flavio Briatore: "Chi ha preso uno schiaffone"

"Sono juventino da tanti anni e ne ho viste di cose, ma questa volta è un po’ diverso", inizia così il filmato condiviso da Briatore. "Qualche giorno fa - ha proseguito - sono andato a dormire con la possibilità di avere Conte come allenatore …cioè, era fatta! Mi sveglio: Conte non è l'allenatore della Juve, ma è l’allenatore del Napoli, boh".

La Juventus - sfumati Antonio Conte e Gianpiero Gasperini - è al lavoro per individuare il nuovo allenatore in vi...

"Però, Giuntoli, che abbiamo sbagliato a prendere, perché noi dovevamo prendere De Laurentiis e non Giuntoli, l'avevo detto l'altra volta, se ne va. Arriva Comolli", ha continuato Briatore, "questo qui sarà il capo, e mi sono detto 'sicuramente arriva da una grande squadra'. Mi informo, che io non lo conoscevo e vedo che arriva dal Tolosa. Si mette subito in pista, visto che non abbiamo preso Conte e chi prendiamo? Gasperini. Vado a dormire, mi sveglio e Gasperini va alla Roma. E quindi per la prima operazione che Comolli doveva portare a casa si è preso subito uno schiaffone, boh... La Juve una volta aveva la waiting list di allenatori. Adesso sembra che Comolli punti su Pioli, ma vi rendete conto. Viva la Juve".