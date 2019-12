Matteo Salvini su Greta: "Uscirei volentieri con lei, ma non con Carola e il capo delle Sardine"

Ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro, Matteo Salvini ha parlato di presente e futuro dell'Italia mentre giocava a tombola. Tra i tanti passaggi seri riguardanti la politica e l'attualità, il conduttore del programma in onda su Rete4 si è concesso anche un passaggio più leggero con la classica domanda "con chi usciresti a cena tra questi tre personaggi?". Trovandosi a scegliere tra Greta Thunberg, Carola Rackete e Mattia Santori, Salvini ha indicato la prima: "Uscirei con lei molto volentieri per parlare di ambiente, tema che ai nostri figli interessa molto. Ha avuto il grande merito di aver aperto il dibattito in Italia e nel mondo. Con gli altri due la cena me la risparmierei".

Guarda il video a partire dal minuto 1:17:05