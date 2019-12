Valeria Marini e Antonella Elia, volano stracci da Chiambretti: "Mig*** alle altre?", cosa è successo

Continua a tenere banco il caso mediatico di Antonella Elia, balzata agli onori della cronaca per via dell'infelice uscita contro Taylor Mega e la sorella Jade, definite 'mign***e'. L'attrice italiana sarà nel cast del Grande Fratello Vip 4, l'annuncio è arrivato mercoledì 18 dicembre nel corso della puntata di CR4 - La Repubblica delle donne. Incalzata da Piero Chiambretti, Elia ha spiegato cosa significa per lei l'appellativo 'mign***a': "Mi riferisco ad una tipologia di donna specifica, una che usa il corpo male per una seduzione bieca, libidinosa, zozza. Io sono una bacchettona e sono contraria ad espormi così".

Successivamente è intervenuta in studio Valeria Marini, che con garbo ha espresso la sua contrarietà a quanto affermato ultimamente da Antonella Elia: "Una donna non deve dare della 'mign***a' ad un'altra donna in pubblico. Ti ho trovata anche ironica, ma troppo aggressiva. Chiambretti ha costruito un programma meraviglioso per le donne, ma viene rovinato dalle chiacchiere e dai gossip". Elia a reagito ridendo in faccia a Marini, la quale non ha affatto gradito, al punto da controbattere così: "Ma è inutile che ridi. Sei tu che mi fai ridere. Mi fa ridere come parli".