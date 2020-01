Maurizio Gasparri contro Luigi Di Maio: "Dove hanno beccato il ministro mentre gli Usa uccidevano Soleimani"

Nella notte in cui Donald Trump diede il via libera all'uccisione del comandante iraniano Qassam Soleimani, Luigi Di Maio si faceva i beati affari suoi. "In Iraq un drone uccide il numero due del regime iraniano - esordisce Maurizio Gasparri più irato che mai sul suo profilo Twitter -, la Turchia manda truppe in Libia e questa specie di ministro che non conosce gli stati del Sud America e pensa che Matera stia in Puglia, sta in vacanza con la fidanzata in Spagna. Che vergogna".

Il senatore di Forza Italia commenta il menefreghismo del ministro degli Esteri con tanto di prove alla mano: due foto dove si può distinguere il leader grillino e la compagna Virginia Saba, lei impegnata al telefono, lui a mettersi le dita nel naso.