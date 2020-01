Studio Aperto, disastro in diretta: il giornalista non riesce a proseguire il discorso e se ne va

Disastro in diretta tv. Nell'edizione delle 12:25 di Studio Aperto il conduttore abbandona inspiegabilmente il collegamento. Il giornalista Fabio Nuccio sta parlando dall'assemblea regionale siciliana dove si è appena conclusa la cerimonia in ricordo di Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica, scomparso 40 anni fa.

Nuccio racconta la cronaca della mattinata, ma il collegamento si interrompe solo dopo 50 secondi contati: "Piersanti Mattarella, un uomo che ebbe...che volle legalità e giustizia alla regione" il giornalista si schiarisce la voce, strizza gli occhi quasi come se stesse per svenire. Inutili i tentativi di proseguire il discorso, Nuccio abbandona così il posto e obbligando la conduttrice a proseguire come se niente fosse.