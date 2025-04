La mitica colomba fa il pieno su Italia 1

Vi proponiamo "Tele...Raccomando", la rubrica sul piccolo schermo

CHI SALE (Studio Aperto Mag) Il “Mag” di Studio Aperto, approfondimento in onda tutti i giorni alle 19 dopo il tg di Italia 1, ottiene un ottimo risultato nella domenica di Pasqua, sfiorando il 4% di share con quasi 500mila spettatori. Il magazine curato dalla redazione di Studio Aperto diretta da Andrea Pucci si distingue per saper veicolare a un target relativamente più giovane rispetto alle altre reti Mediaset il valore dell'artigianalità, del saper fare, delle tradizioni italiane. Ieri ha premiato la scelta di concentrarsi sulle incredibili decorazioni che possono essere abbinate a dolci amati da grandi e piccini. Uova che richiamano i dipinti di Vermeer e Van Gogh osi ispirano a videogiochi tipo “Super Mario” alla stregua di vere e proprie architetture tecnologiche. Ma il picco, con la curva oltre il 5% di share, lo dobbiamo ai dolci pasquali in Sicilia, con la colomba di Castelbuono che ha conquistato i titoli del New York Times. Alta pasticceria commentata dal produttore Mario Fiasconaro, un mito per chi fra i più giovani intende intraprendere questa carriera. Target femminile al 7% di share.