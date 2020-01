Daniela Santanchè contro Rula Jebreal: "Parlasse delle condizioni delle donne sotto i regimi islamici"

L'invito, poi negato, della giornalista Rula Jebreal al Festival di Sanremo, ha scatenato non poche polemiche. La sua presenza, infatti, viene considerata troppo politica a discapito della musica. Lo pensa anche Daniela Santanchè che sul suo profilo Twitter scrive: "Rula Jebreal parlasse delle condizioni tragiche delle donne sotto i regimi islamici, invece di mistificare su 'censura' e 'italiani nuovi' (manie di persecuzione miste ego spropositato). Quelle sono donne censurate, violate". Poi l'appello della senatrice di Fratelli d'Italia: "Boicottate Sanremo 2020". Un parere, quello della Santanchè, che non va di pari passo con quello del direttore di Libero. Vittorio Feltri, infatti, aveva invitato tutti a non dare vita a "polemiche giornalistiche inutili".

