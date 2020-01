Giampiero Mughini e Irene Pivetti a Stasera Italia: "Crimi non ha carisma, ma chi ce l'ha nel M5s?"

Nell'ultima puntata di Stasera Italia prima del voto in Emilia Romagna e in Calabria si parla anche della crisi del Movimento 5 Stelle. Il quale non svolgerà alcun ruolo nella partita regionale, ma rimane pur sempre al governo e quindi è interessante capire cosa ne sarà dei grillini dopo le dimissioni di Luigi Di Maio. Per Irene Pivetti difficilmente il M5s sparirà però dovrà "inevitabilmente crescere nella qualità dei suoi contenuti".

L'ex militante della Lega nutre molti dubbi su Vito Crimi, il nuovo reggente del Movimento: "Vedremo come se la passa, la sua reggenza mi sembra poco fluida perché non è una figura carismatica". A questo punto interviene Giampiero Mughini: "Ma perché qualcuno tra i 5 Stelle ce l'ha questo carisma?". La Pivetti fa i nomi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, ma Mughini si dice contrario: "Quelli che si parlano tra di loro si danno autorevolezza? Poi io non mi intendo di M5s e non voglio passare un secondo della mia vita ad intendermene". La Pivetti invece si dice incuriosita perché "Crimi è il tipico stabilizzatore del paziente, vedremo che cosa succederà dopo di lui".